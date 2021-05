Sconcerti: “Milan, Calabria giovane e completo: stesse caratteristiche di Barella”

Il pensiero dell'editorialista Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera dopo il 35esimo turno di Serie A

Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato sulle colonne del Corriere della Sera l'ultimo turno di Serie A , con la festa scudetto dell' Inter e la vittoria netta del Milan all'Allianz Stadium contro la Juventus . "Il Milan, con il Napoli, è la squadra con qualità collettiva migliore del campionato. L’Inter ha questa e le altre, a partire dai suoi solisti. Ma il Milan gioca bene e gioca d’insieme. Non è una squadra perfetta, è migliorabile quasi dovunque per altri livelli, anche se personalmente vedo Calabria come il giocatore giovane più completo che ci sia, stesse caratteristiche alte e personali di Barella , con alcuni movimenti simili".

Sconcerti si interroga sul futuro di Ibrahimovic: "Si porta dietro un pacchetto molto controverso. Tanta classe, ma anche la sua età, i suoi impegni extra e la sua fragilità. Forse deve rimanere al Milan, ma non esserne il punto qualificante, perché non è più in grado di farlo. Ibrahimovic ha dato molto a questo Milan, senza di lui non sarebbe mai nato. Ma quel tempo si è concluso. Ora è il Milan che serve a Ibrahimovic. Può fare il grande vecchio dello spogliatoio, può andare a caccia di una ventina di partite e una decina di gol, ma da uomo in più, non da ruolo fisso".