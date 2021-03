Sconcerti: “In Italia il 4° posto una vittoria. Negli anni rassegnati alla Juve”

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la disfatta in Champions League del calcio italiano

"Il risultato di Madrid è chiaro come l’intera fase attuale della Champions per il calcio italiano. Da molti anni, direi da tutto il periodo in cui la Juve ha tolto concorrenza agli avversari, in Italia nessuno gioca più per vincere. Rassegnati alla Juve, abbiamo fatto diventare il quarto posto il vero obiettivo di tutti. Per molto tempo anche di Milano (...). Lo scopo non è più cercare di vincere ma andare in Champions. Il quarto posto oggi è l’obiettivo, non più una sconfitta. Oggi si dice con orgoglio, siamo arrivati quarti! Ma esserci riusciti con tanta insistenza ci ha fatto diventare esattamente quarti anche in Europa (...)".