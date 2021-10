Sconcerti: “Questa può essere la classifica finale. Napoli, Milan e Inter…”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato così dell'andamento del campionato

"Questa classifica può essere anche quella finale. Queste prime 7 partite ci hanno detto che le 7 sorelle non ci sono più. Tre squadre avanti, Napoli, Milan e Inter, e le altre in scia, ma distanziate. La Lazio è la più fragile, la Juve per darsi un equilibrio gioca con sei centrocampisti come ha fatto col Torino: e questo è il massimo segno del realismo, ma dietro al realismo c'è un problema. E poi l'Atalanta ha già perso due partite - contro Fiorentina e Milan - e la Roma ha avuto un calendario splendido".