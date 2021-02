Sconcerti: “Impressionante il comunicato Juve sul bilancio. E la crisi di Suning conferma che…”

Il giornalista ha fatto il punto su quanto sta accadendo alle grandi società con questa crisi economica conseguente alla pandemia

"C’è qualcosa di impressionante nel comunicato della Juve sul proprio bilancio. Là dove gli amministratori dicono che non ci sono “significative incertezze in riferimento all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale”. È un linguaggio legato ai doveri di una società quotata in borsa, ma fa un effetto cupo anche solo leggere scenari del genere. Tradotto in italiano vuol dire che le possibilità di restare in attività sono abbastanza superiori a quelle di chiudere. Un avvertimento tranciante, forse gergale, che nessuno però avrebbe mai pensato di leggere sul conto della Juve. Ribadito in fondo al comunicato dove si avverte che la Juve, a seconda dei risultati, potrebbe essere costretta alla cessione di giocatori".