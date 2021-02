Sconcerti: “La Juve adesso mi sembra l’unica potenziale avversaria dell’Inter”

Le parole del giornalista a TMW Radio, che afferma come siano i bianconeri la vera rivale della squadra di Antonio Conte

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così della Juventus, ieri vittoriosa contro il Crotone: "Aveva tanti assenti, Chiesa mi piace sempre di più e sono contento abbia giocato per 4 anni nella Fiorentina: la Juventus gli ha dato quello che non potevamo dargli, l'aria da grande giocatore che lo porta a fare uno step in più. Il Crotone a questi livelli ti può allenare bene a giocare benino, per cui secondo me è una partita che dice poco. In questo momento comunque mi sembrano l'unica potenziale avversaria dell'Inter".