Sconcerti: “Conte ha fallito. L’Inter non può essere fuori da tutto. E i giocatori hanno…”

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha criticato senza mezzi termini l’operato di Antonio Conte durante questa prima stagione sulla panchina dell’Inter. Ecco le parole del giornalista:

“C’è troppo Conte nell’Inter. Non c’è dubbio che il fallimento sia di Conte, anzi per me è meglio Marotta di lui, che dà troppi comandamenti e vuole che tutti facciano quello che dice lui. Alla trentesima i giocatori hanno qualcosa che gli struscia a terra: lui non vuole l’istinto, ma quelli bravi amano mettere il proprio. Ha una grossa squadra: quando hai Lautaro, Eriksen, Lukaku, ma anche Candreva e Bastoni, ricordatevi di lui, più mezzali come Barella e Brozovic, allora sì che parliamo di un’ottima squadra che non può essere terza in campionato ed eliminata ovunque“.

(Fonte: TMW Radio)