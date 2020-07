Sconcerti: “Conte? Le sue parole sanno di confessione. Deve spiegarci, è stato tanto alla Juve”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così delle recenti dichiarazioni di Antonio Conte sui calendari della Serie A: “Le parole sono molto seccanti, e se si riferiscono solo all’Inter diventano quasi volgari. Non puoi pensare di lavorare in una società che non è alla tua altezza, e credo stia cercando un nemico da altre parti. Quando parla di favori dati alla Juve dovrebbe spiegarci qualcosa, visto che lui là c’è stato tanti anni. Ha il sapore di una confessione, sul calcio in generale: dovrebbe capirlo o comunque l’Inter farglielo capire. Se parla di favori alla Juve non può non rimanerne coinvolto”.

A livello societario, come giudica l’Inter?

“Questo è il vizio degli italiani, che pensano come un direttore generale o un ad siano la stessa cosa della proprietà. Sono semplicemente tesserati, dei dipendenti, e certe parole non valgono la metà di quello che dice un presidente. Quest’ultimo può anche dire sciocchezze, ma è lui che ti paga, e a lui devi piacere. Il punto è che ci sono molti presidenti lontani geograficamente”.