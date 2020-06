Sconcerti: “Il Napoli la più adatta alla Coppa Italia. Conte rischia di perdere due volte”

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla del ritorno al calcio giocato in Italia. Si inizierà ufficialmente il 12 giugno con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan-Juve. “La Coppa Italia sarà uno spettacolo forte anche per questa possibilità di imperfezione. E alla fine darà un grosso vantaggio a chi la gioca. Juve, Milan, Napoli e Inter saranno le uniche squadre a provarsi davvero prima di ricominciare“.

“Conte deve ricominciare a cercare di vincere, quindi rischierà di perdere due volte. Risultato che metterebbe in discussione tutto il suo lavoro. La Juve ha già perso la Supercoppa e tre partite subito prima del lockdown, contro Lazio, Verona e Lione. La sua vera stagione comincia adesso, quindi anche tutti gli scenari che ne sono conseguenza, punto primo la conferma convinta del tecnico.

“La squadra migliore, la più adatta alla Coppa Italia, mi sembra il Napoli. Saranno partite aperte, avranno il pregio di portare risultati pesanti. Questo è calcio buono. Sul campo vuoto bisognerà ricordarsi di essere rispettosi con arbitri e avversari. Le offese e le bestemmie si sentono e valgono squalifiche. Buon calcio a tutti”.

(Corriere della Sera)