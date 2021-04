Sconcerti: “Per Conte lo scudetto con l’Inter conterà di più di quello con la Juve”

L'analisi del giornalista: "Nell’Inter Conte ha potuto essere ascoltato fino a diventare determinante nella gestione di ogni dettaglio. E’ questa la differenza"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così della possibile vittoria dello scudetto da parte dell'Inter di Antonio Conte: "Sono convinto che per Conte questo scudetto all’Inter finirà per contare più del primo alla Juve. Non è un problema tecnico, penso soprattutto al peso che ha avuto Conte sulle due società. Nella Juve qualunque allenatore ha un limite, c’è una forte presente dell’azienda, con un presidente azionista che vive la società come mestiere, giorno per giorno. La proprietà è la stessa da un secolo, le abitudini si sono selezionate e consolidate, ogni vittoria ha portato la propria.