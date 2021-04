Inter, l’avvertimento di Conte alla Juve già un anno fa: “Guardate che ora…”

Il Corriere dello Sport racconta i meriti del tecnico per la grande cavalcata dell'Inter, ora prima indiscussa in campionato

Antonio Conte parlerà a cose fatte, ma anche lui sa bene quanto il traguardo, per la sua Inter, sia più vicino che mai. Il tutto grazie ad una crescita cominciata più di un anno e mezzo fa, con il suo approdo sulla panchina nerazzurra. Spiega il Corriere dello Sport: C’è voluto Conte per dare la svolta, sostenuto anche dal primo mercato post-settlement agreement che ha permesso di far sbarcare alla Pinetina Lukaku, vale a dire il giocatore più pagato della storia nerazzurra con i suoi 74 milioni di euro e ora più che mai pietra angolare della squadra.

Ad ogni modo, la prima stagione contiana è stata una sorta di avvertimento al suo passato bianconero: guardate che ora ci siamo anche noi e che non avrete vita facile. Alla fine, quel campionato si è concluso con un secondo posto, con un distacco di un solo punto, che forse non rispecchiava le effettive distanze tra le due squadre. Ma è stato come mettere la freccia, in attesa di completare il sorpasso. Ora anche quello è nei numeri: 156 punti raccolti in 68 giornate, contro i 145 della Juventus, con l’Atalanta a -17, la Lazio a -23, il Milan a -27, la Roma a -32 e il Napoli a -35".