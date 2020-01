Sconcerti: “Conte stressa e si permette più cose di Spalletti. Ma ci spieghi perché l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti si è soffermato sul momento dell’Inter e sulle preoccupazioni di Antonio Conte circa la rosa nerazzurra, evidentemente troppo esigua nel numero per puntare allo Scudetto:

INTER – “La fatica che pensava di aver accumulato Conte è arrivata in ritardo. E’ molto più vicina la Lazio alla Juve che l’Inter. Il vero problema non è la Juve ma la Lazio che le sta alla pari, con una partita in meno. Ieri l’Inter ha giocato male. Un conto è cercare di cambiare la squadra sul mercato, la cosa vera è aggiungere, non cambiare. Fino ad un mese fa lo aggiungevi Eriksen, ora lo prendi per cambiare“.

CONTE – “La Juve si esaurì dopo tre anni, al Chelsea è durato un anno. Per i giocatori è molto stressante, anche per chi lo segue. Lui continua a dire che la squadra non può dare che questo. Ci spieghi perché è alla pari della Lazio, è questo il limite, non è essere secondi dietro alla Juve. Dice che è colpa della squadra, che è questa, e quindi indirettamente della società. Ma può andar bene se il tuo avversario è la Juve, ma in questo momento è la Lazio. Si può permettere di dire molte più cose rispetto a Spalletti. Io vorrei che un allenatore facesse l’allenatore“.

(Fonte: TMW Radio)