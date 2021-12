Sconcerti: “Inter domina in A, ma ieri ha fatto il primo tiro al 65′. Parsa subito rassegnata”

Mario Sconcerti ha criticato apertamente Milan e Inter, ai vertici della classifica di Serie A ma impotenti in Europa

"Sta emergendo una differenza con gli altri campionati importanti che per tanto tempo non era stata così evidente. Oggi ci accorgiamo che gli altri hanno semplicemente giocatori migliori dei nostri (...). L’Inter in Italia dà la sensazione di dominare ma a Madrid si è subito rassegnata: primo e unico tiro al sessantesimo, cambi esauriti al 65esimo, chiaro segno di soffocamento. Avevano Milan e Inter grandi avversari, ma hanno sempre perso, in Italia sono prima e seconda. Dobbiamo rassegnarci?".