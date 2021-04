Sconcerti: “Dov’è il futuro dell’Inter? Suning con lo scudetto porta solo altri debiti

Nel suo consueto intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha mostrato le perplessità sulle mosse di Suning

"Ora lo scudetto è praticamente raggiunto, ma il futuro dov'è? Se gli Zhang avranno davvero un finanziamento di 250 milioni metteranno in sicurezza la stagione di questo scudetto, ma lasceranno all'Inter un debito che passerà dai 651 milioni attuali a 900 milioni. Questo è conveniente forse per gli Zhang, ma è conveniente per l'Inter? (...). Questo vuol dire Conte, con la sua prudenza nel rapporto futuro con Suning: ho visto per un anno quello che non avete dato, ora spiegatemi cosa potete darmi da domani. Perché la squadra non è finita. Così va bene in Italia. In Europa non sarebbe competitiva. Vero che si può benissimo finanziarsi da soli, ma a chi conviene: a Conte o a Zhang?".