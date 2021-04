Sconcerti: “Inter, debiti superiori al valore della società. Situazione poco sostenibile”

Il giornalista ha commentato su Tmw Radio il futuro dell'Inter e anche le voci sull'ex tecnico nerazzurro

"Due anni fermo sono tanti ed è sempre un errore, ma è un ottimo allenatore. Ha gestito situazioni difficili in piazze difficili. Sarà importante la squadra che avrà a disposizione. Se il Napoli avesse qualche ricambio in più potrebbe inserirsi nella rincorsa all'Inter".

"Con il finanziamento chiude in sicurezza la stagione. I debiti sono tanti e sono superiori al valore della società che ne aveva dato pochi mesi fa. Per me è una situazione poco sostenibile".