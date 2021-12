Sconcerti: “L’Inter ha deluso, il Real ha vinto senza dannarsi. E Inzaghi ha dato segni di…”

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, analizzando le partite di Inter e Milan, parla di delusione nerazzurra

"Ha deluso anche l’Inter che ribadisce a Madrid la differenza degli avversari vista a San Siro. Nemmeno il Real si danna, va lentamente ma vince in modo automatico. Dopo un’ora Inzaghi aveva già fatto tutti i cambi, un segnale chiaro di abbandono. Questi club classici hanno giocatori troppo diversi e hanno l’abitudine a queste partite. Non a caso l’Inghilterra porta agli ottavi quattro squadre su quattro e tutte al primo posto, la Spagna ne ha per ora due su due, le altre due giocano oggi. Debiti e pandemia hanno cambiato un po’ le cose nel senso che senza problemi è rimasta solo l’Inghilterra".