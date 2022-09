Sconcerti duro: “Peggior Juve da tanto tempo. Le basterà questo in Serie A”

Mario Sconcerti dice la sua sul momento della Juventus, reduce dal pari contro la Fiorentina. Ecco il suo pensiero a calciomercato.com: “La Juve sta soffrendo molto: non gioca a calcio, per questo Allegri preferisce chiudersi o pensate si diverta a non tirare in porta? Ma è la peggior Juve da tanto tempo ed è sempre nel gruppo, non sono tra i pessimisti. La Juve non troverà spettacolo, ma regolarità di rendimento: questo le basterà in un campionato dove a turno cadono tutti”, le sue parole.