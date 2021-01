Sconcerti: “Eriksen benino, ha qualità ma non i tempi del regista moderno. Conte…”

Intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato così il sabato di campionato con la vittoria dell’Inter:

“È tornata alla sorpresa d’inizio stagione con Hakimi e Perisic accanto a Lukaku e Lautaro a cui ha aggiunto Eriksen in regia. Anche qui una piccola corsa allo squilibrio. Non credo che Conte abbia puntato sulla debolezza dell’avversario, non è da Conte e non è da Benevento, squadra organizzata e di classifica più che onesta. È stato anche questo un messaggio a se stesso e alla squadra, serve andare oltre, serve un’idea in più. Eriksen è andato benino ma non era questo il test, servono avversari che attacchino il centrocampo. Lui ha la qualità, forse non i tempi del regista moderno che deve giocare il pallone in un secondo, altrimenti sei come Brozovic ed è Brozovic il titolare di se stesso”.