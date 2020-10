Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen, sempre al centro dell’attenzione.

“Quando è entrato nel derby, è entrato con poco costrutto, facendo il mediano davanti alla difesa. Non gli è mai stata fatta sentire la fiducia, poi ci sono anche delle colpe del giocatore. Non può essere contento di come viene utilizzato ma anche lui deve cominciare a far vedere qualcosa”.