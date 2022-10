Sconcerti: “Fiorentina-Inter? La società Viola intervenga ma senza gridare”

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, Mario Sconcerti , giornalista, ha commentato così la sconfitta della Fiorentina contro l'Inter : "L'ultimo gol è una sorta di autogol di Venuti. Mi dispiace che capiti sempre a lui, spero che rivedendolo a freddo riesca a trovare più innocenza nella sua giocata. Questa partita è stata una fregatura per la Fiorentina: i viola non si meritavano la sconfitta, anche se l'Inter è arrivata tante volte davanti a Terracciano. Io vorrei rivedere l'episodio da rigore su Lautaro perché secondo me Terracciano non lo tocca.

Per il resto, intanto abbiamo segnato e fatto un'ottima partita; il prezzo è stato però lasciare tanti spazi agli avversari. Il 3-3 sarebbe stato un risultato ottimo per la classifica ed il morale anche di Jovic, che ha fatto un gran gol. La fregatura finale è però nel nostro DNA e il gol al 95' rimette tutto in discussione. L'arbitro poi non ci ha aiutato, per me sul quarto gol dell'Inter c'è fallo di Dzeko su Milenkovic. Vanno sottolineate la mancata espulsione di Dimarco e la spinta di Dzeko: la società deve intervenire per dire qualcosa ma senza gridare, facendolo con stile. Ma anche noi non ci siamo aiutati".