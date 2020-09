Sconcerti: “L’Inter è stracolma di giocatori, ha due squadre e molti giocatori importanti”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha fatto la sua griglia di partenza del campionato di Serie A 2020-21 che parte domani, parlando anche di Inter:

“L’Inter è ora stracolma di giocatori, soprattutto a centrocampo. Ha due squadre, a causa dei prestiti rientri, molti importanti come Nainggolan e Perisic. Vedremo cosa farà per rimettersi in linea. La Lazio ha un problema teorico, come l’Atalanta. Ha buttato via mezzo campionato lo scorso anno. Quando corri tanto e non prendi niente, può darsi che la fatica arrivi tutto di un colpo. Anche l’Atalanta corre da tre anni e ha conquistato traguardi importanti, almeno morali, ma nella bacheca non è rimasto nulla“.

(Fonte: TMW Radio)