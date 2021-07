Sconcerti: “Inter, inizio di calendario regolare ma non facile. Il migliore…”

Definito ieri il calendario della Serie A 2021/2022: i nerazzurri campioni d'Italia debutteranno contro il Genoa

Si è svolto ieri a Milano il sorteggio del calendario della stagione 2021/2022 del campionato di Serie A: l'Inter campione d'Italia debutterà a San Siro contro il Genoa. Mario Sconcerti, dalle colonne del Corriere della Sera, analizza le prime giornate: "Confrontando le prime otto giornate delle squadre migliori, con una spinta che ci porta cioè fino all'inizio di ottobre, la serie migliore è senz'altro del Napoli. Avrà un solo confronto diretto, con la Juve alla terza giornata e per di più in casa. Impegnativa la corsa iniziale del Milan: Lazio e Juventus alla terza e quarta giornata, Atalanta alla settima. Senza avere nelle altre più facili nessuna delle neopromosse. Ma il piccolo Oscar della salita tocca alla Juve, tre scontri diretti più il derby col Torino. Molto più fortunata la Roma di Mourinho, quasi una concessione al tempo che serve per costruire una squadra. Avrà alla sesta il derby in casa, poi all'ottava la Juventus, ma gli altri avversari sono inferiori.