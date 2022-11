Sconcerti: “Inter, abbandonata nella confusione buona parte del campionato”

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Mario Sconcerti , giornalista, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter contro la Juventus: "L'Inter è scomparsa nel secondo tempo dopo che aveva promesso e sbagliato molto nella prima parte. L'Inter è alla quinta sconfitta, ha giocato una partita strana che poteva vincere in fretta ma gli è mancata continuità in Barella e precisione in Lautaro. Il cambiamento di ritmo della gara è stato così netto da far pensare che Allegri l'abbia quasi pensato a tavolino.

Prima ad aspettare l'Inter, poi a colpirla. Subìto il gol, l'Inter si è spaventata e spenta, abbandonando nella confusione buona parte del suo campionato. C'è stata come un'implosione, la Juve ha finito per essere più squadra, cioè quello che in stagione non era mai sembrata. Si è indebolita la stella di Calhanoglu regista, ma è tutta l'Inter che si è persa in un disordine improvviso, una vera disorganizzazione di gioco che è andata sempre più allargandosi. Per la classifica inutile fare conti, non ricordo una squadra che abbia perso la stagione con il vantaggio che ha oggi il Napoli".