Sconcerti: “La Roma potrebbe essere la vera sorpresa. Inter, Correa un fuoriclasse”

Il giornalista parla dei temi caldi del campionato che è pronto a ripartire dopo la sosta per le nazionali

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti parla dei temi caldi del campionato pronto a ripartire dopo la sosta per le nazionali. "Se Messias fa le cose giuste il Milan diventa una squadra completa e può andare lontano, se riesce a sostituire Calhanoglu. Ma la vera differenza del Milan è Kessie, il Milan dipende da lui. Diverso il discorso sulla Lazio, che ha mantenuto i suoi giocatori. Mi sembra che con Sarri il gioco sia ancora un po’ complesso, frutto di tanti sacrifici personali. Il ritorno di Felipe Anderson è stata una bella idea, ma quando era qui non aveva continuità e per due anni è sparito. Non dimentichiamo che la Lazio ha perso Correa, un fuoriclasse. Qualche limite, insomma, c’è".