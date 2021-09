Inter, Inzaghi pensa già al Real: Lautaro-Correa in avanti. Ci sarà Vidal se…

Ovvio che Inzaghi stia già pensando anche alla sfida di Champions League contro il Real, già importante nella corsa agli ottavi di finale

"Al Meazza arriva il Real di Ancelotti. Vietato sbagliare, se non si vuole bucare per il terzo anno di fila la qualificazione agli ottavi di Champions. Probabile che in attacco partano proprio il Toro e il Tucu, con Dzeko lusso dalla panchina. Barella e Brozovic vivono di corsa e non si toccano. L'impiego di Calha dipenderà dalle risposte dopo Marassi, nel caso è pronto Vidal, abituato a certe sfide e voglioso di riscattarsi dopo il flop dell'anno scorso proprio contro i Blancos (rigore procurato ed espulsione per proteste)".