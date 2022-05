Sconcerti: “Inter diretta ed europea, il Milan più universale. Solo Dumfries…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, il giornalista analizza la lotta scudetto tra rossoneri e nerazzurri

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla della vittoria del Milan a Verona e analizza la corsa scudetto tra i rossoneri e l'Inter. "Sta benissimo anche il Milan, gran bella partita a Verona, da squadra pronta per vincere. Era una partita difficile, come poi si è dimostrata; perché siamo ad appena due partite dalla fine e perché il Milan ha vinto tenendosi in tasca il risultato di riserva, cioè il pareggio eventuale nelle ultime due gare. Un Milan molto cresciuto, quasi perfetto anche dentro il suo limite, che oggi è stato Giroud più qualche squilibrio in mezzo al campo per il doppio compito di Tonali. Ha un altro passo rispetto all’Inter, non migliore, solo molto diverso".