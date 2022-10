Sconcerti: “L’Inter ha giocato meglio di molte altre volte. I problemi non sono mai…”

"La Salernitana è una pallina di Natale, si accende e si spenge, ma l’Inter ha ritrovato il suo mestiere grazie a Mkhitaryan e Calhanoglu, più parte della sua magia grazie a Barella. I problemi nell’Inter non sono mai Lautaro o Dzeko, nascono tutti in mezzo al campo, che a sua volta squilibra la difesa. Oggi qualcosa è tornato in asse".