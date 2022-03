Sconcerti: “Inter? Involuzione vistosa. Ma neanche il Milan ha brillato”

Le parole del giornalista: "Se Barella esce al 20' della ripresa vuol dire che c'è un problema, così come Lautaro che è ancora in ombra"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così del derby di Coppa Italia di ieri sera: "Ieri è stato un brutto derby, soprattutto da parte dell'Inter ma neanche il Milan ha brillato. Mi è sembrata più una partita da tenere sotto controllo che da vincere. Se Barella esce al 20' della ripresa vuol dire che c'è un problema, così come Lautaro che è ancora in ombra. E' un'Inter che è entrata in un momento di involuzione vistosa. Il Milan ha dei limiti in attacco. Mi sembrano due squadre non al meglio. Napoli-Milan sarà una partita vera, vedremo se sarà decisiva più avanti".