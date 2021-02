Sconcerti: “Inter-Lazio fondamentale. Fossi i nerazzurri mi sbrigherei a vincere perché…”

L'analisi del giornalista sul CorSera: "Inter-Lazio di stasera diventa così fondamentale per capire la nuova importanza degli altri"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Mario Sconcerti , giornalista, ha analizzato le sconfitte di ieri di Juventus e Milan, focalizzandosi poi su Inter-Lazio di questa sera: "Questo non butta via il campionato del Milan, ma lo riapre a tutti. Cancella dopo un anno la crescita indefinita della squadra e la sensazione che fosse diventata il nuovo riferimento.

La lentezza di tutti libera il campionato dagli obblighi, non c'è più un pensiero dominante. La sconfitta della Juve lo conferma, i dati lo sottolineano. È la terza sconfitta del Milan in sette partite, ma anche la terza della Juve in nove. Nessuno può avere più l'ambizione di rappresentare una scuola, tutto è labile, bisogna vivere alla giornata e accontentarsi di sperare di vincere. Inter-Lazio di stasera diventa così fondamentale per capire la nuova importanza degli altri. Fossi l'Inter mi sbrigherei a vincere, perché la Lazio è la più scarna del gruppo".