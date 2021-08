Sconcerti: “Inter, 40mln per il mercato. Ha il miglior attacco se prende…”

Così il giornalista: "Dzeko è una soluzione eccezionale, perché non costa una lira ed è ancora un grande attaccante, ideale per Lautaro"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così delle operazioni in casa Inter per rinforzare l'attacco: "L'Inter in questo momento, con la cessione di Lukaku, ha una quarantina di milioni da mettere sul mercato. Che non sono pochi e con cui puoi comprare oggi fior di giocatori. Pensare a qualcosa di più significa non aver capito il vuoto della famiglia Zhang, la loro impossibilità di ricapitalizzare. Zhang ha perso il controllo su Suning, la sua grande cassa madre. Ora la controlla il governo cinese. Nell'Inter non entra più un euro, quello che arriva è a debito o dal mercato.