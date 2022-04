Sconcerti: “Tra Inter e Milan una grossa differenza. In chiave campionato…”

Intervistato da TMW Radio, Mario Sconcerti ha fatto le sue considerazioni sul derby tra Inter e Milan: "Punteggio troppo severo"

Intervistato da TMW Radio, Mario Sconcerti ha fatto le sue considerazioni sul derby tra Inter e Milan, giudicando troppo severo il punteggio di 3-0 in sfavore dei rossoneri:

"La maggior facilità dell'Inter a trovare il gol, che è la differenza di fondo tra le due squadre. Il Milan gioca ma ha difficoltà a segnare. L'Inter, anche quando non gioca bene, ha meno difficoltà a trovare la via della rete. In attacco ha la sua parte migliore. Il 3-0 è eccessivo, c'è stato anche il gol annullato, decisione ingiusta ma corretta".