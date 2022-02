Sconcerti: “Inter, c’è crisi di gioco. Dopo il Liverpool narrazione sbagliata”

Le parole del giornalista: "Se vogliamo capire l'Inter in questo momento dobbiamo vedere gli ultimi risultati: c'è una crisi di gioco"

Intervenuto in collegamento con Pressing, Mario Sconcerti, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter: "Inzaghi certamente sta pagando qualcosa dal trasferimento dalla Lazio all'Inter e dal fatto che stia giocando per la prima volta per lo scudetto. Se vogliamo capire l'Inter in questo momento dobbiamo vedere gli ultimi risultati: c'è una crisi di gioco. Non è un problema di Dzeko e Lautaro: se tutti gli attaccanti non segnano, vuol dire che c'è un problema di gioco.