Sconcerti: “L’Inter continua la sua piccola oscurità. La cosa sorprendente è…”

L'analisi sulle colonne del Corriere della Sera del giornalista Mario Sconcerti dopo il successo dell'Inter di Conte a Bologna

"L’Inter continua la sua piccola oscurità. Fa fatica da quattro giornate (Parma, Atalanta, Torino e adesso Bologna), ma aumenta sempre il suo vantaggio su quelle che inseguono. Mi sembrano stanchi Barella e Hakimi, hanno meno pensiero, viene quindi a mancare gran parte della creatività in appoggio a Lukaku e Lautaro. Il Bologna aveva poco in attacco, ma ha avuto molti spazi. È anche il peso di avere Eriksen in copertura, il cui eccesso non è in questo momento compensato né da Barella, né dagli esterni. È un’Inter che sembra aver capito di essere al traguardo e si sta gestendo. Forse ha ragione, gli avversari sono sfiniti. [...]