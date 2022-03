Sconcerti: “Inter, dov’è la grande rosa? Vidal e Vecino nemmeno da Fiorentina”

Il punto di vista del giornalista a proposito delle soluzioni in panchina a disposizione di Simone Inzaghi

Queste le sue considerazioni: "Grande rosa dell'Inter? Appena Barella e Calhanoglu si sono offuscati, l'Inter non ha più segnato. Mi piacerebbe quindi sapere qual è la grande rosa dei nerazzurri. Vidal e Vecino alla Fiorentina non li prenderei, Gagliardini sì e forse D'Ambrosio. In panchina c'è gente che non fa la differenza. La cosa importante dell'Inter è che ha giocato con i titolari il numero più alto delle partite rispetto alle avversarie. Sto facendo un complimento ai nerazzurri, perché non è assolutamente vero che hanno più giocatori delle altre".