Liverpool-Inter, Inzaghi vuole tenersi calda questa possibilità. Vidal dal 1′. Perisic…

Come all'andata, il cileno prenderà il posto di Barella. A sinistra torna il croato che ieri si è allenato al 100%

La trasferta di Liverpool e la gara col Torino. Simone Inzaghi dovrà dosare bene le forse dei suoi migliori giocatori. Se contro i Reds le possibilità di ribaltare lo 0-2 dell'andata sono molto basse, dall'altro lato non si può non pensare al campionato dove l'obiettivo primario dell'Inter è la seconda stella. Ecco perché un minimo di turnover, tra Liverpool e Torino, sarà comunque necessario. Senza Barella squalificato, il posto a centrocampo sarà preso proprio come all’andata da Vidal.

"A sinistra la maglia di domani sarà con ogni probabilità di Perisic, che già ieri si è allenato al 100%. Qui l’avvicendamento è immaginabile domenica a Torino, quando potrebbe scoccare l’ora del debutto da titolare di Gosens, in crescita costante di condizione. Va segnalato in grande crescita anche Correa. Il Tucu non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma ha la forza per giocare ormai una parte importante di partita. È una traccia da seguire, una possibilità che Inzaghi vuole tenersi calda. La logica vuole che la coppia Dzeko-Lautaro non venga divisa, ma la gestione del bosniaco, vicino ai 36 anni, sarà uno dei temi fondamentali da qui alla fine della stagione per Inzaghi".