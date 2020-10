Sconcerti: “L’Inter sbanda, idee contorte. Tre giocatori mi danno l’impressione di…”

Nell’analizzare la sconfitta dell’Inter nel derby di ieri contro il Milan, Mario Sconcerti, tra le righe del Corriere della Sera, sottolinea alcuni aspetti a suo dire da rivedere nella squadra di Conte:

“L’Inter ha sbandato di più, era contorta proprio come idea. Hakimi e Perisic insieme la rendono affascinante ma pericolosa a se stessa. Non è un caso che tutte le difese dell’Inter sono sempre improprie, prendono sempre gol. L’impressione è che anche una linea di mezzo con tre giocatori troppo diversi come Vidal, Brozovic e Barella abbiano difficoltà a formare un reparto. L’Inter è una squadra prussiana dove la disciplina dei movimenti copre spesso la qualità degli individui. Arriverà col suo passo arriverà fino in fondo, reggerà qualunque marea“.

(Fonte: Corriere della Sera)