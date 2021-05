Sconcerti: “Inter ipotecata per la sopravvivenza. La bella notizia è che Oaktree…”

Il giornalista Mario Sconcerti parla ai microfoni di Calciomercato.com dell'Inter e della situazione finanziaria del club

"La vera notizia è che è stata ipotecata l’Inter. Ma non è stata ipotecata per acquistare qualcosa, ma per pagarsi la sopravvivenza. E’ una cosa mai vista. Siamo davanti a un problema enorme. Ma credo se ne siano accorti in pochi. La bella notizia è che il fondo in questione garantisce 153 miliardi. Però ora Zhang ha il dovere di informare tutti i suoi clienti, i suoi amici, insomma il suo popolo. Ma ormai nel calcio non parla più nessuno".