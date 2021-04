Sconcerti: “Inter-Suning, la vera domanda è un’altra. Dobbiamo fare il tifo…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti sottolinea l'ottimo lavoro di Antonio Conte nonostante una situazione societaria non semplice

Con il Bologna l'Inter ha centrato la nona vittoria consecutiva. Approfittando del passo falso del Milan, i nerazzurri hanno allungato in vetta a +8 sui rossoneri. Dalle colonne del Corriere della Sera , Mario Sconcerti sottolinea l'ottimo lavoro di Antonio Conte nonostante una situazione societaria non semplice.

"L’Inter c’è stata, ha retto intorno al suo totem Conte, nonostante la crisi societaria per la quale adesso dobbiamo fare tutti il tifo perché qualcuno presti altri 250 milioni a un miliardario. Forse la vera domanda sarebbe un’altra: non se Suning ce la farà a pagare, ma cosa davvero converrebbe all’Inter. La risposta non la conosco, ma il soggetto non può essere l’interesse di Zhang. Il soggetto deve essere l’interesse dell’Inter".