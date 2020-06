Sconcerti: “L’Inter che abbiamo visto a Napoli è nettamente superiore a questa Juve”

Intervistato da TMW Radio, Mario Sconcerti ha espresso un giudizio critico sulla Juventus, sconfitta ieri nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, affermando tra l’altro un concetto molto chiaro: secondo il giornalista, infatti, l‘Inter di Antonio Conte è superiore ai bianconeri. Ecco le sue parole:

“Juve? Una squadra poco brillante sotto porta, che non riesce mai ad essere pericolosa. Il Napoli ha mertitato di vincere, era in condizioni migliore e oggi è la cosa determinante. Non è vero che la Juve ha un organico migliore perché ha otto giocatori fuori e altri in netta involuzione, vedi Bernardeschi o Rabiot. Un momento confuso che va a sommarsi ad un altro momento confuso di tutta la stagione. Ora la Juve rischia di perdere il campionato, questa non è una squadra che vince. Non è giusto giudicare da queste partite, anche se ti sono costate un trofeo. Il vantaggio è della Lazio che però ancora non abbiamo visto. L’Inter che abbiamo visto è nettamente superiore a questa Juve“.

(Fonte: TMW Radio)