Sconcerti: “Inter, Milan e Juve in via di definizione, credo che ognuno…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così degli attaccanti del prossimo campionato di Serie A: "Credo che l'ipotesi più reale è che Vlahovic possa fare 30 gol, perché ci è andato già vicino. Sono tutti giocatori quelli che hanno parlato che possono fare quello che promettono, vedi Osimhen, Dybala. Napoli da Scudetto? Glielo auguro, ma non so che squadra finirà per fare il Napoli. Ma sono cose che si dicono a inizio stagione, è sempre il momento dell'ottimismo. Non c'è poi una vera squadra di riferimento. Sono in via di definizione Inter, Milan e Juve, credo che ognuno possa dire quello che gli sembra meglio".