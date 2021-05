Sconcerti: “L’Inter deve essere ripensata. Inzaghi? Avrà bisogno di un periodo di adattamento”

Nel suo consueto intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha commentato gli ultimi stravolgimenti sulle panchine di Serie A

"Ci sono 7 ottime squadre di cui una sola pronta a vincere, l'Inter, che ora deve essere ripensata. Questo porta ad una gerarchia orizzontale dove tutte partono più o meno sullo stesso piano e senza una favorita programmabile. In questo momento saranno decisivi i dettagli anche una singola trattativa personale. Ad Allegri è stato affidato un ruolo di completa gestione tecnica, a Mourinho idem alla Roma e lo stesso vale per Gattuso alla Fiorentina. Un po' meno per Inzaghi all'Inter, che dopo 22 anni nella stessa società dovrà avere un periodo di adattamento".