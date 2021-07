Sconcerti: “Italia, mai accontentarsi. Mancini dice una cosa giusta. Nemmeno l’Inter…”

Il giornalista, estendendo l'argomento al campionato italiano, parla di Inghilterra-Italia

"Dice una cosa giusta Mancini quando ricorda che non abbiamo ancora vinto niente, che non possiamo accontentarci di essere in finale. È la sua vera differenza, cercare di vedere un calcio sincero. Si vince quando si vince, perdere una finale è un buon modo di perdere, ma resta una sconfitta. È come darsi per traguardo il quarto posto in campionato, la Champions. Ormai è il nostro destino in un calcio che vogliamo facile, un’occasione per festeggiare sempre qualcosa , mentre vincere è selettivo. Vince chi arriva primo, gli altri sono epigoni, hanno le carte buone per riprovarci, ma oggi hanno perso. Già vediamo però dai ritiri che nessuno dice di avere tutto per vincere il campionato".