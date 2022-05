Sconcerti: “Juve-Inter? Barella può deciderla. Ma la finale messa così…”

Le parole del giornalista: "L'Inter è certamente più squadra, la Juventus no. Questo le da' un vantaggio, ma è una partita secca"

"Le conseguenze di una sconfitta in una partita come questa, che vede di fronte due squadre con una rivalità forte, lasciano sempre grossi segni. La Juventus ha già deciso che il prossimo anno ricomincerà con questo blocco. L'Inter sarebbe più destabilizzante per l'Inter, che è ancora in corsa per il titolo. La finale di Coppa Italia è di solito la chiusura di una stagione, così messa in questo intervallo di nervi diventa una cosa che si nota molta e che finisce per influire sul finale di stagione. E non dovrebbe essere così".