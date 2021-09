Sconcerti: “L’Inter somiglia a Inzaghi. Marotta sul mercato ha avuto una grande idea”

Mario Sconcerti, giornalista e tifoso della Fiorentina, ha analizzato così quanto accaduto al Franchi tra la squadra di Italiano e l'Inter

"Ha giocatori diversi e importanti. Ad esempio Lautaro centravanti. La difesa e il centrocampo sono rimasti gli stessi. E' una squadra molto interessante, anche se per un tempo ha sofferto veramente tanto, così come col Verona e con la Samp, ma ieri è stata brava a ribaltarla in pochi minuti. L'Inter è una squadra sicura, completa, non gli manca nulla, forse delle buone riserve a metà campo".