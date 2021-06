Sconcerti: “Lukaku più forte di Immobile, le mie sensazioni per Belgio-Italia”

Le parole del noto giornalista sulle colonne di Calciomercato.com verso il quarto di finale degli Europei

Sarà Belgio-Italia venerdì sera alle 21.00 all’Allianz Stadium di Monaco, in Germania. Gli Azzurri affronteranno la nazionale di Romelu Lukaku ai quarti di finale degli Europei. In vista dell’appuntamento, in attesa delle altre gare degli ottavi, Mario Sconcerti su Calciomercato.com si è proiettato verso Belgio-Italia.

Queste le sue parole: “Il Belgio è una grande squadra ma si adatta meglio all’Italia del Portogallo. Noi avremo il problema di marcare De Bruyne, loro quello di marcare Insigne al centro, spezzando l’altezza della loro linea a tre. Va da sé che Lukaku è più forte di Immobile e che Di Lorenzo dovrà essere molto attento su Eden Hazard. Resta però molto interessante il discorso sul resto del centrocampo dove loro hanno due registi di buon ordine come Tielemans e Witsel. Il primo marcherà Verratti, l’altro Barella. Saranno cioè due ottimi giocatori classici contro due ottimi giocatori atipici. Non sempre l’ordine detta le regole. Decisivi saranno gli esterni, quanto Berardi (Chiesa entrerà dopo un’ora di gioco) terrà impegnato l’altro Hazard e con che facilità Spinazzola salterà Meunier. La partita in senso tattico è lì. Poi entreranno in campo i valori individuali e lì il Belgio ha qualcosa più di noi. Loro sono rapidi nel ripartire, quando De Bruyne salta il primo centrocampista gli spazi per Lukaku e Hazard si moltiplicano. Ma l’Italia è molto più veloce nel gioco di quanto sia stato il Portogallo. Questo permetterà anche a noi di trovare spazi nelle ripartenze. In conclusione ho paura, ma resto ottimista”, si legge.