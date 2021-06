Inter, Lukaku giura fedeltà ma occhio a City e Chelsea: via solo per oltre 100mln

Il Corriere dello Sport oggi si sofferma sul futuro di Big Rom dopo la prestazione di ieri del suo Belgio col Portogallo di CR7

“Nonostante l’addio del suo mentore, Antonio Conte, il belga ha giurato fedeltà all’Inter. «Resto», ha confermato recentemente, e queste cinque lettere sono musica per i campioni d’Italia e per tutto il mondo nerazzurro. Poi, certo, c’è sempre il mercato che spaventa. Soprattutto se in azione ci sono pesi massimi come il Manchester City e il Chelsea. Pep Guardiola vorrebbe portarlo ai Citizens, anche se adesso sta battendo con maggiore convinzione la pista che porta ad Harry Kane. I campioni d’Europa, invece, hanno pensato di riportarlo a Stamford Bridge, dove è passato senza fortuna una decina di anni fa, come regalo per la conquista della Champions League. L’Inter fa e continuerà a fare muro, naturalmente, forte anche della volontà del giocatore. A sparigliare potrebbe essere soltanto una proposta indecente da oltre 100 milioni. Intanto per Lukaku è l’ora della festa e di pensare sì all’Italia, ma nel senso di Nazionale”, si legge sul quotidiano.