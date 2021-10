Sconcerti: “L’Inter non personalità e prende sempre gol. Inzaghi deve seriamente pensare di…”

Una mancanza di personalità. Questo, secondo Mario Sconcerti, il difetto principale palesato dall'Inter di Simone Inzaghi all'Olimpico

"Nell'Inter all'Olimpico contro la Lazio non ho trovato personalità. Non mi sono piaciuti Barella e Gagliardini. Ho visto molte difficoltà. Perdere la testa non è una dimostrazione di personalità. Non confronto l'Inter della passata stagione con quella di quest'anno, non cado in questo errore. Dico solo che, visto che aveva giocato bene, aveva il dovere di tirare in porto la partita. Questo, per mancanza di sapienza nel condurre la gara. L'Inter prende gol da tutto il campionato. Inzaghi deve pensare seriamente ad aggiustare qualcosa in fase difensiva, altrimenti diventa un problema serio".