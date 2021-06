Sconcerti: “Mancini un predestinato. C’è una cosa misteriosa che lo ha portato a…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla dei primi passi mossi da Roberto Mancini come allenatore

"C’è una cosa misteriosa e geniale che ha portato Mancini a diventare allenatore: furono due gol di Baggio alla Fiorentina quando in un febbraio lontano vent’anni giocava ancora nel Brescia. Mancini ha sempre capito la differenza di Baggio in assoluto, ma non credo l’abbia mai paragonata alla propria. Erano due giocatori diversi, Mancini non capiva perché confrontarsi. Un po’ per spocchia, molto per senso del calcio. Comunque fu Baggio a tenerlo ai margini dell’Italia e fu per non stare ai margini che Mancini rinunciò all’Italia. Quel sabato i due gol di Baggio cacciarono Fatih Terim dalla panchina della Fiorentina e costrinsero me, che ne ero un dirigente, a cercare il sostituto. Era un sabato di neve, stavano chiudendo le autostrade".