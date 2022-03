Sconcerti: “Marotta ha il dovere di informarsi su Dybala. Il problema della Juve…”

Le considerazioni del noto giornalista a proposito del futuro dell'attaccante sul quale potrebbe piombare l'Inter in caso di mancato rinnovo

Mario Sconcerti, in collegamento con Pressing, si è espresso a proposito delle voci che accostano Dybala all'Inter per il prossimo anno. Queste le sue considerazioni sul giocatore della Juventus: "Se un giocatore come Dybala, arrivati ormai a marzo, è in scadenza di contratto, credo sia un diritto/dovere di Marotta informarsi sulla situazione. Nella trattativa per il rinnovo con la Juventus, il problema dell'ingaggio di Dybala è da considerare all'interno di quello degli ingaggi della squadra. Credo ci sia mezza squadra in attesa di capire quanto il club bianconero vorrà dare ad un calciatore che da molto tempo salta la metà delle partite. Non è mai un affare lasciar libero Dybala, perché dovresti sostituirlo pagando molto. Il problema è l'equilibrio nel club".