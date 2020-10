Sconcerti: “Il Milan ha dimostrato di essere superiore all’Inter e lo ha fatto quando…”

Su calciomercato.com, Mario Sconcerti è tornato a parlare del derby tra Inter e Milan, vinto dai rossoneri 2-1. Il giornalista è convinto che la squadra di Pioli si sia dimostrata superiore ai nerazzurri:

“Il Milan ha dimostrato di essere superiore all’Inter non quando ha segnato ma quando ha subito. Nel lungo momento dopo il gol di Lukaku e per buona parte della ripresa, l’Inter ha spinto di più e creato occasioni importanti. Il Milan ha retto con difficoltà ma è riuscito a non chiudersi davvero, a capire che l’unico modo di difendersi era riuscire a impegnare l’avversario. E’ lì che ha vinto la partita e dimostrato di essere una squadra vera, ormai completa“.

(Fonte: calciomercato.com)