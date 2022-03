Sconcerti: “Scudetto, Napoli favorito, è la squadra più regolare e non ha le crisi dell’Inter”

E' il Napoli di Luciano Spalletti la squadra favorita numero uno per la conquista di questo scudetto. E' l'opinione di Mario Sconcerti

"Il Napoli è stato fino a oggi la squadra più regolare. Ha vinto spesso quando è stato al completo, ha perso spesso quando ha avuto nello stesso momento 5-6 titolari fuori. Non ha avuto crisi di gioco, è riuscito anzi a moltiplicare i nuovi titolari quando quelli veri mancavano. È corretto darle una chance in più nella corsa con Milan e Inter perché gioca bene in modo stabile, anche quando non è in giornata. E ha dall’inizio la miglior difesa del campionato (...). Il Napoli comunque non ha problemi evidenti. È la squadra più equilibrata, segna regolarmente e subisce il minimo. Non ha le crisi di intensità del Milan o quelle di reparto dell’Inter".